Нарколог перечислил простые способы бросить курить

Зачастую курение — просто ритуал, который человек совершает по привычке в определенной обстановке — сразу после сна, приема пищи или по дороге на работу. В такие моменты нужно выпивать стакан воды, съедать яблоко или рассасывать леденец.

Новые привычки помогут избавиться от физиологической зависимости приблизительно за 28 дней. А на борьбу с психологической зависимостью бывший курильщик должен отвести до восьми месяцев.

Кроме того, нарколог предложил воспользоваться иными видами заместительной терапии, например, таблетками и пластырями с содержанием никотина. Спустя время человек действительно больше не захочет курить.

Порой врачи назначают курильщикам аверсивные препараты. В итоге пациент сталкивается со стойким отвращением к табаку. В частности, это проявляется тошнотой и рвотой при закуривании сигареты. Еще один действенный способ избавиться от никотиновой зависимости — иглорефлексотерапия. Специалист воздействует на биологически активные точки тела человека.

Ранее МЧС и Минздрав разработали новые требования к сигаретам — обычные нужно заменить на самозатухающие. Тогда табачная продукция подорожает, а количество контрафакта сократится.