Сигареты россиян могут погаснуть без затяжек. В новых требованиях к табаку увидели риски

Через два года обычные сигареты в России могут заменить на самозатухающие. Это произойдет, если власти утвердят новые требования МЧС и Минздрава. Тогда, говорят эксперты, табачная продукция подорожает, а контрафакта станет больше.

Минздрав и МЧС предложили обязать производителей табачной продукции заменить обычные сигареты самозатухающими. По мнению представителей ведомств, это снизит количество пожаров из-за неосторожного курения, особенно в подпитии.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими. Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — пояснил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Рост цен

Сигареты будут затухать не за счет вставки кольца, а из-за пропитки бумаги специальным составом, сообщил «360» главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. После пропитки сигарета становится полосатой — будто состоящей из колец. Когда тление без затяжки доходит до кольца, сигарета гаснет.

«Это плохо горящая бумага, скажем так. Это отработанная технология, старая уже. Но она сильно удорожает производство сигаретной бумаги. Она в несколько раз дороже обычной сигаретной бумаги. То есть будет подорожание конечного продукта», — добавил Королев.

По его расчетам, подорожание будет небольшим — около рубля на пачку, поскольку основная часть себестоимости сигареты — это табак и фильтр. А по кошельку конечных потребителей сильнее бьют табачные налоги, сборы и рост курса валют, так как все сырье закупается за границей.

Серая зона

С 1 января 2021 года акцизы на табачную продукцию выросли на 20%, из-за чего сигареты уже подорожали. Переход на самозатухающие сигареты также вызовет рост себестоимости, рассказала «360» сопредседатель Общероссийского общественного движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Но бизнес постарается сделать так, чтобы это не слишком отразилось на розничных ценах: у россиян сейчас просто нет денег, чтобы покупать дорогую «табачку».

По ее словам, ограничения подтолкнут потребителей к уходу в серую зону, из-за чего доля контрафакта вырастет, а поступления в бюджет сократятся.

«Сигареты выдавливают в высокий сегмент потребления. А это достаточно плохо, потому что те, кто курят и имеют мало денег, будут искать заменители — самосады, контрафактные сигареты. А это невыгодно самим производителям», — пояснила Беклемищева.

Без химии

Новшество не сделает сигареты вреднее, уверен Максим Королев. Технологию уже несколько лет используют в озабоченных здоровьем населения странах — в Канаде, некоторых американских штатах, странах Евросоюза. Пропитка потому и дорогая, что заставляет сигареты затухать, не добавляя дополнительной вредной химии в дым.

Ранее Еникеев упоминал, что самозатухающие сигареты были в СССР, отчего пожаров из-за курения было очень мало. Королев возразил ему: в советское время технологии еще не существовало. Сигареты гасли из-за того, что плохо тлели. На Западе же тогда активно использовали способы изменения сигаретной бумаги и табачной пропитки так, чтобы положенные в пепельницы сигареты не затухали.

«А в Союзе до этого не дошли и не покупали дорогие вещества для обработки табака и бумаги. Поэтому сигареты гасли сами по себе, но они не были самозатухающими целенаправленно. Это была просто недоработка, низкое качество», — заявил Королев.

Что касается снижения числа пожаров, то в США, Канаде и Евросоюзе меньше их не стало, подчеркнул эксперт. Хотя самозатухающая бумага действительно быстро гаснет. Сигареты часто называют виновниками возгораний, но в реальности, как правило, причины другие.