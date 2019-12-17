    17 декабря 2019, 11:32

    Нарколог отреагировал на исследование об опасном алкоголе

    Ольга Ситникова

    Нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков оценил недавнее исследование ученых Великобритании о наиболее опасных алкогольных напитках. Об этом сообщил сайт RT.

    «Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все многочисленные исследования подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты и отравления метиловым спиртом). В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве. И количестве чего именно — почти все равно», — пояснил Зыков.

    По словам эксперта, последствия от качественного алкоголя будут такими же, как от дешевого суррогата, если их пить в больших количествах.

    Ранее исследователь из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски порекомендовал заменить виски или шампанское на водку. По его словам, таким образом, выпивший сможет избежать тяжелого похмелья.

    Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал это исследование провокацией перед новогодними праздниками.