Нарколог отреагировал на исследование об опасном алкоголе

«Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все многочисленные исследования подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты и отравления метиловым спиртом). В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве. И количестве чего именно — почти все равно», — пояснил Зыков.

По словам эксперта, последствия от качественного алкоголя будут такими же, как от дешевого суррогата, если их пить в больших количествах.

Ранее исследователь из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски порекомендовал заменить виски или шампанское на водку. По его словам, таким образом, выпивший сможет избежать тяжелого похмелья.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал это исследование провокацией перед новогодними праздниками.