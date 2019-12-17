    17 декабря 2019, 11:15

    «Не будем провоцировать народ». Онищенко прокомментировал исследование об опасном алкоголе

    Ольга Ситникова

    Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил исследование ученых из Брайтонского университета в Великобритании об опасности алкоголя. По его словам, это лишь провокация перед Новым годом. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Парламентарий изучил недавнее исследование британских ученых и прокомментировал его.

    «Давайте не будем разговорами об алкоголе, о его тонкостях, о том, что лучше и как всасывается, провоцировать народ, который без наших с вами подсказок будет пить в избыточном количестве алкоголь. Не надо [распространять] эти провокации в канун Нового года», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

    Депутат заметил, что исследователи допустили несколько ошибок. Например, Онищенко обратил внимание на то, что херес и портвейн на самом деле не вызывают наибольшее опьянение и самое сильное похмелье. По словам парламентария, подобное заявление — это «бред сивой кобылы».

    Ранее ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски провел исследование. На его основе эксперт порекомендовал заменить виски или шампанское на водку. Так выпивший сможет избежать тяжелого похмелья.