«Не будем провоцировать народ». Онищенко прокомментировал исследование об опасном алкоголе

Парламентарий изучил недавнее исследование британских ученых и прокомментировал его.

«Давайте не будем разговорами об алкоголе, о его тонкостях, о том, что лучше и как всасывается, провоцировать народ, который без наших с вами подсказок будет пить в избыточном количестве алкоголь. Не надо [распространять] эти провокации в канун Нового года», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Депутат заметил, что исследователи допустили несколько ошибок. Например, Онищенко обратил внимание на то, что херес и портвейн на самом деле не вызывают наибольшее опьянение и самое сильное похмелье. По словам парламентария, подобное заявление — это «бред сивой кобылы».

Ранее ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски провел исследование. На его основе эксперт порекомендовал заменить виски или шампанское на водку. Так выпивший сможет избежать тяжелого похмелья.