«Налог на жир» предложили ввести для фастфуда в России

Налоги заведений фастфуда можно отправлять на профилактику и лечение ожирения. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта: ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности», — рассказал Менделевич РИА «Новости».

Парламентарий уверен, что бороться с ожирением населения можно, лишь наладив системную работу в этом направлении. Для этого нужно принять фундаментальный закон, который выстроит стратегию борьбы с заболеванием. В него также можно включить обязательства производителей указывать больше информации о калорийности продукта на этикетке. В кафе и ресторанах тоже должны писать такие данные в меню.

Борис Менделевич считает, что этот вопрос является одним из самых главных на повестке дня, потому что уже более 55% населения России страдают от ожирения. Во всем мире проживают три миллиарда человек, которые не могут позволить себе правильное питание из-за нехватки денег.

С похожими инициативами выступил Институт развития правового общества. Специалисты предложили указывать на продуктах, есть ли в них лишний сахар. Это также поможет в борьбе с ожирением.