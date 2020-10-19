Продукты с лишним сахаром предложили маркировать в России

Производителей в России предложили обязать ставить специальные метки на еду и напитки с содержанием сахара выше пяти грамм на 100 грамм продукта.

Такая маркировка должна занимать от лицевой стороны упаковки не меньше 20%, она должна также быть заметна и выполнена читабельным шрифтом, сообщила газета «Известия».

С такой инициативой выступил Институт развития правового общества. Предложение уже направлено главам Минпромторга и Минздрава. В Госдуме, «Деловой России» и Общественной палате РФ уже поддержали эту инициативу.

Два года назад в стране была введена добровольная маркировка продуктов питания и напитков по системе «Светофор». Красным цветом обозначаются товары с самым высоким содержанием жира, трансжиров, соли и сахара, а зеленым — с низким. Однако «Светофор» используют не все производители — дело в том, что система не включена в требования технических регламентов. Поэтому на полках магазинов по-прежнему остается большое число продуктов питания с излишним количеством сахара.

Авторы инициативы утверждают, что избыток сахара в пище может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению и онкологии.

В начале октября стало известно о том, что минеральную и питьевую воду в России проверили на безопасность. Специалисты признали большинство продукции качественной, однако сделали замечания по маркировке пяти торговым маркам. Упакованную минеральную и питьевую воду исследовало Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.