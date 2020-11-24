Найдена болезнь, повышающая в пять раз риск тяжелой формы COVID-19

Ученые провели исследования и выяснили, что диабетическая ретинопатия в пять раз повышает риск тяжелой формы COVID-19. К таким выводам пришли специалисты Королевского колледжа Лондона.

Результаты исследований опубликовал журнал Diabetes Research and Clinical Practice. Во время работы ученые изучили данные 187 больных диабетом. Все пациенты попали в больницу с коронавирусом в период с 12 марта по 7 апреля 2020 года. Медики выявили диабетическую ретинопатию у 67 человек. Это заболевание, к которому приводит повреждение мелких кровеносных сосудов глаз, является частым осложнением диабета.

По словам специалистов, диабетическую ретинопатию зафиксировали у 45% пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. После подведения итогов исследования ученые пришли к выводу, что заболевание связано с повышением риска необходимости интубации при COVID-19. При этом риск увеличивается сразу в пять раз.

Ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова предупредила, что коронавирус бьет по поджелудочной. Это может привести к развитию диабета, а гиподинамия провоцирует ожирение.