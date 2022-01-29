«Надо готовиться к худшему»: вирусолог предсказал длительность пятой волны коронавируса

Коллективный иммуните против коронавируса у россиян пока мал и поэтому пришедшая в страну пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев. Так прогноз в интервью РИА «Новости» сделал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По его словам, коллективный иммунитет в России не превышает 60%.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре», — предупредил Нетесов.

По мнению ученого, темпы вакцинации в Росси в целом недостаточные.

В январе штамм коронавируса «омикрон» начал стремительно распространяться в российских регионах, вытесняя ранее господствовавший штамм «дельта». по послудним данным, распространение «омикрона» зафиксировано в 74 регионах страны.

Ранее эсперт по беиобезопасности Николай Дурманов предупредил, что штамм «омикрон» коронавируса, мутируя в организме человека с ослабленной иммунной системой, может превратиться в гораздо более «злобный» вариант вируса, чем тот, что имеется сейчас.