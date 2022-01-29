Специалист по биобезопасности дал негативный прогноз по пандемии

Штамм «омикрон» коронавируса, мутируя в организме человека с ослабленной иммунной системой, может превратиться в гораздо более «злобный» вариант вируса, чем тот, что имеется сейчас. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

По словам Дурманова, в научном сообществе сейчас идет дискуссия «оптимистов» и «пессимистов». Первые прогнозируют скорое превращение пандемии коронавируса в «управляемую эпидемию», а вторые предрекают возникновение новых, более опасных штаммов. Причем и те, и другие делают вывод на основании свойств, которые продемонстрировал штамм «омикрон».

«Оптимисты говорят, что «омикрон» — это более слабый штамм, <…> [который] иммунизирует большое количество людей, и пандемия превратится в сезонную, управляемую эпидемию. Пессимисты говорят, что «омикрон» — некий сигнал, что вирус мутирует. Если у «омикрона» почти 50 мутаций, <...> точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и мы можем получить более «злобный» штамм», — объяснил Дурманов.

Предпосылкой для появления новых суперштаммов Дурманов назвал невысокие темпы вакцинации на планете. Новые мутации в первую очередь могут появиться среди непривитых людей.

«Главный способ справиться с пандемией — создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций», —подчеркнул Дурманов.

Также проблемы могут возникнуть, если коронавирус начнет распространяться не только среди людей, но и перейдет в животный мир. Тогда риски возникновения суперштаммов станут еще выше.

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