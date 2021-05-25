Начинающим бегунам дали несколько советов

Заниматься бегом может любой желающий, однако неподготовленным людям необходимо соблюдать несколько важных правил. В начале главное — выбрать правильную обувь и не переусердствовать. Об этом РИА «Новости» рассказала терапевт сервиса «СберЗдоровье» Анна Маркович.

«В начале пробежки уделите не менее 15 минут разминке, чтобы подготовить суставы и мышцы к нагрузке. Начинайте с невысокого темпа бега. Становление техники бега позволит избежать травм и оптимизировать физические усилия, необходимые для преодоления дистанции», — объяснила Маркович.

Собеседница отметила, что увеличивать нагрузку надо постепенно — сразу бегать до изнеможения опасно. По ее словам, после нагрузок нужно обязательно восстанавливаться. Для этого стоит выделить дни отдыха и соблюдать режим. Еще один важный момент для всех, кто решил заняться бегом, это правильная обувь.

«Лучше остановиться на специализированных моделях кроссовок с хорошей амортизацией и поддержкой стопы — это помогает уменьшить воздействие ударной нагрузки на суставы», — добавила врач.

На прошлой неделе главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский предупредил об опасности пробежек по городу рядом с потоком машин. Он отметил, что во время нагрузки увеличивается воздухообмен, поэтому в легкие поступает больше вредных веществ.