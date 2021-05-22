Врач рассказал о вреде пробежек в городе

Пробежки по городу рядом с потоком машин очень вредны. Во время нагрузки увеличивается воздухообмен, и в легкие поступает больше вредных веществ. Об этом рассказал радио «Говорит Москва» главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

«Сейчас есть мода на city running, по-моему, это [так] называется. Это бег по улицам. Вот это является очень вредным», — сообщил собеседник.

По его словам, бежать или ехать на велосипеде вдоль загруженной трассы — это «максимально плохо для легких». Пробежки Белевский посоветовал устраивать в городских парках.

Ранее стало известно, что в Петербурге, в районе улицы Кораблестроителей, где снимали фильм «Осенний марафон», откроют одноименный парк. Идею уже одобрил Олег Басилашвили, который сыграл Бузыкина — его герой выходил во двор на пробежку вместе со своим гостем, профессором Хансеном.

Новый сквер появится на углу улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Там установят бутафорскую телефонную будку и часы, стрелки которых будут указывать на год создания картины — 1979.