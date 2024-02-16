Здоровье 16 февраля 2024, 12:03 Набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга разработали в Москве Первый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга создали в Москве Freepik

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Специалисты центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали набор данных по компьютерной томографии головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в проект входит 800 КТ-исследований, а также дополнительная клиническая и техническая информация.

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«На сегодняшний день наши специалисты создали свыше 350 таких датасетов, среди них 68 в открытом доступе», — рассказала Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что город создал особую платформу искусственного интеллекта в здравоохранении, а темпы развития уникальных IT-продуктов для медицины растут.

Одно из главных направлений — разработка учеными обезличенных наборов информации для оценки и тестирования нейросетей. Последним из них стал новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям.

Новые методики помогут компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм для определения наличия переломов костей черепа, внутричерепных кровоизлияний, оценки типа по локализациям, их множественности.

Кроме того, медицинские ИИ-сервисы в Москве сделают доступными для регионов.