Здоровье 15 февраля 2024, 13:30 Медицинские ИИ-сервисы в Москве сделают доступными для регионов Собянин: Москва поделится ИИ-сервисами в сфере здравоохранения с регионами Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Москва поделится технологиями компьютерного зрения и откроет бесплатный доступ к лучшим ИИ-сервисам по поручению президента России Владимира Путина. Информация будет полезна для всех медорганизаций страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, при помощи ИИ-алгоритмов Москвы специалисты из других регионов смогут делать описания лучевых исследований. Благодаря этому они будут быстрее и точнее определять заболевания на медицинских изображениях. Такая практика станет полезной для врачей-рентгенологов.

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«Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения», — рассказал градоначальник.

Мэр уточнил, что доступ к платформе откроют уже сегодня, 15 февраля.

Накануне Собянин доложил Путину о развитии здравоохранения в Москве.