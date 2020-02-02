На китайской ферме произошла вспышка птичьего гриппа

Из-за вспышки инфекции власти изъяли с ферм 17,8 тысячи голов домашней птицы. Среди людей никто не заразился.

Хунань граничит с провинцией Хубэй, в которой появился новый коронавирус. По последним данным, от пневмонии, вызванной этим вирусом, погибли более 300 человек, число инфицированных перевалило за 14 тысяч. Более 60% заболевших находятся в провинции Хубэй. За пределами Китая болеют, по данным ВОЗ, более 130 человек. Заболевание выявили в 23 странах. Двоих инфицированных коронавирусом граждан Китая 31 января госпитализировали в России.

Ферма, где обнаружили птичий грипп, расположена в районе Шуанцин города Шаоян.

Птичий грипп — давно известное инфекционное заболевание, которое переносят дикие птицы. В 1997 году в Гонконге впервые зарегистрировали заражение человека штаммом вируса H5N1. Из-за этого заболевания в 2000-х годах по всему миру уничтожили десятки миллионов голов домашней птицы.