На дистанционный формат перешли 95 российских школ

Через три недели после начала занятий в традиционном очном формате некоторые российские школы все-таки перешли на дистанционное обучение. Тем не менее, Минпросвещения держит ситуацию под контролем, и массовым явлением «удаленка» для школьников не станет.

Об этом ТАСС рассказал в интервью первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней, видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые», — уточнил высокопоставленный чиновник.

Дмитрий Глушко добавил, что 28 сентября состоится совместное селекторное совещание министра просвещения и руководителя Роспотребнадзора со всеми регионами, где ситуацию с заболеваемостью в школах будет подробно рассмотрена.

В министерстве считают, что соблюдение профилактических мероприятий и правил гигиены помогут избежать перехода на дистанционное обучение и закрытия школ на карантин.

Прививки от гриппа этой осенью уже сделали чуть меньше миллиона жителей Московской области. Планируемый охват — 60-65% жителей региона.