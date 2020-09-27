Около миллиона жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа
«А вообще план большой — 60–65% населения. Поэтому и в поликлиниках, и в стационарах, и благодаря выездным бригадам все, кто хочет привиться, могут это сделать», — заявил глава региона.
Чтобы сделать прививку, достаточно предоставить паспорт или полис ОМС. Процедура бесплатная и занимает не более 15 минут.
В Подмосковье прививку делают не только в больницах, но и в почти 40 мобильных комплексах.
Записаться на медицинскую процедуру можно на региональном портале «Госуслуги» через сервис «Электронная регистратура» либо по телефону единого кол-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30.
А если судить по России, прививку сделали более 16 миллионов граждан, или 11% населения. За счет федерального бюджета поставляются четыре разные отечественные вакцины.
Прививка от гриппа не спасет от заражения коронавирусом. Тем не менее она избавит систему здравоохранения от дополнительной нагрузки в период пандемии.