Около миллиона жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

«А вообще план большой — 60–65% населения. Поэтому и в поликлиниках, и в стационарах, и благодаря выездным бригадам все, кто хочет привиться, могут это сделать», — заявил глава региона.

Чтобы сделать прививку, достаточно предоставить паспорт или полис ОМС. Процедура бесплатная и занимает не более 15 минут.

В Подмосковье прививку делают не только в больницах, но и в почти 40 мобильных комплексах.

Записаться на медицинскую процедуру можно на региональном портале «Госуслуги» через сервис «Электронная регистратура» либо по телефону единого кол-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30.

А если судить по России, прививку сделали более 16 миллионов граждан, или 11% населения. За счет федерального бюджета поставляются четыре разные отечественные вакцины.

Прививка от гриппа не спасет от заражения коронавирусом. Тем не менее она избавит систему здравоохранения от дополнительной нагрузки в период пандемии.