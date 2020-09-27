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    27 сентября 2020, 11:02

    Около миллиона жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

    Алена Макаренко

    Чуть меньше миллиона жителей Московской области сделали прививки от гриппа. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
    Около миллиона жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

    «А вообще план большой — 60–65% населения. Поэтому и в поликлиниках, и в стационарах, и благодаря выездным бригадам все, кто хочет привиться, могут это сделать», — заявил глава региона.

    Чтобы сделать прививку, достаточно предоставить паспорт или полис ОМС. Процедура бесплатная и занимает не более 15 минут.

    В Подмосковье прививку делают не только в больницах, но и в почти 40 мобильных комплексах.

    Записаться на медицинскую процедуру можно на региональном портале «Госуслуги» через сервис «Электронная регистратура» либо по телефону единого кол-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30.

    А если судить по России, прививку сделали более 16 миллионов граждан, или 11% населения. За счет федерального бюджета поставляются четыре разные отечественные вакцины.

    Прививка от гриппа не спасет от заражения коронавирусом. Тем не менее она избавит систему здравоохранения от дополнительной нагрузки в период пандемии.

    Новости SMI.FM