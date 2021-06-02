Раскрыта доля положительных тестов россиян на антитела в мае

В мае 2021 года в результате анализов, проведенных медицинской компанией «Инвитро», среднее суточное число положительных тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России достигло 60,5%.

Как сообщили в компании РБК, учитывались результаты и качественных, и количественных тестов на антитела класса G. «Инвитро» начало массовое тестирование на антитела в мае 2020 года. С тех пор было проведено свыше 2,4 миллионов подобных исследований. Ежедневно проводится 5-10 тысяч анализов.

«Общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 накопительным итогом в масштабе России превысило 36%», — сообщили в компании. Рост положительных тестов может косвенно свидетельствовать «о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции».

По мнению врача-инфекциониста, главного врача ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, рост доли положительных тестов радует, но их явно недостаточно.

«По всем, даже предварительным данным вакцинированных от него людей в популяции должен быть не менее 70%, а в крупных городах, с высокой долей молодого населения и динамичных по внутренней миграции, более 80%», — пояснил он.

По данным на 27 мая руководителя Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимира Гущина, примерно десятая часть россиян получила две дозы вакцины от коронавируса.