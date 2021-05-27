Около 10% россиян полностью вакцинировались от коронавируса

Около 10% россиян получили две дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — его слова привело РИА «Новости».

Люди, прошедшие полный курс вакцинации препаратом «Спутник V», не заразны. Они больше не участвуют в распространении инфекции.

В странах, где доля получивших медицинский препарат от коронавируса превышает 50%, снижается число выявляемых случаев заражения и летальных исходов, добавил Гущин.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает», — отметил он.

С таким заявлением Гущин выступил на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении», отметила радиостанция «Говорит Москва».

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самая распространенная из них — «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. В РФ также используются «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, и «Спутник Лайт».

«Спутник V» зарегистрирован по ускоренной программе в 67 странах.