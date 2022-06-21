На 150 случаев ковида меньше зарегистрировали в России за последние сутки

Число заболевших ковидом продолжает уменьшаться в России с конца прошлой недели. За последние сутки выявили 2500 случаев COVID-19. Это на 167 меньше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших в Санкт-Петербурге (+214), Москве (+146) и Подмосковье (+123).

Однако количество госпитализаций, как сообщили в оперштабе, по стране, наоборот, увеличилось. За последние 24 часа госпитализировали 1501 человека, это на 139% больше по сравнению с 20 июня. За сутки выписали 3440 человек, в результате болезни скончались 60 пациентов.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 18 403 427 случаев заражения коронавирусом. За это время поправились 17 828 837 человек, умерли 380 577. Роспотребнадзор по Московской области сообщил, что за все время в регионе сделали 17 202 492 ПЦР-теста.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, несмотря на снижение случаев ковида в РФ, необходимо продолжить вакцинацию. Ведь наличие антител не дает гарантий того, что у человека есть нужный уровень вируснейтрализующих антител.