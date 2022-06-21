Гинцбург объяснил, почему нужно прививаться даже с антителами к коронавирусу

Необходимо продолжать вакцинацию от коронавируса, так как наличие антител не гарантирует наличие нужного количества вируснейтрализующих антител, сообщил РИА «Новости» глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Совершенно, к сожалению, не значит, что люди с антителами имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител», — объяснил он.

По этой причине продолжаются исследования новых вакцин, которые будут защищать одновременно от нескольких штаммов.

Он также призвал включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, сообщили «Известия». Это обяжет всех жителей страны делать прививку, причем в будущем интраназально — соответствующий препарат проходит испытания.