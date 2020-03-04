Мужчину положили в больницу с подозрением на коронавирус в Твери

Житель Твери с воспалением легких обратился за помощью к медикам. У него заподозрили коронавирус. Теперь он ждет результатов анализов в изоляторе.

«В частности, рассматривался случай обращения 4 марта этого года в ООО „Клиника Эксперт Тверь“ мужчины с диагнозом „пневмония“. Сотрудниками клиники была заподозрена у пациента коронавирусная инфекция», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Глава региона провел совещание по вопросу коронавируса на территории Тверской области. На встречу пришли руководители управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального Минздрава и других ведомств. Руденя заявил, что после обращения мужчины к медикам в клинику приехали сотрудники скорой помощи и взяли анализ. Самого мужчину отвезли в бокс Калининской ЦРБ.

Результаты будут готовы в течение нескольких часов. В его доме и клинике, куда он обратился, провели дезинфекцию. За границей мужчина не был, но общался с иностранцами.

Появившийся в Китае в декабре 2019 года коронавирус за два месяца распространился по всему миру. От инфекции уже умерли более трех тысяч человек. Заразились более 94 тысяч человек.