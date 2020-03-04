«Провоцирует сердечный приступ»: чувствительным россиянам посоветовали не читать новости о коронавирусе

Впечатлительным россиянам посоветовали не читать новости о коронавирусе. Нагнетание ситуации вокруг эпидемии может довести человека чуть ли не до инсульта, даже если он здоров.

Информация о коронавирусе негативно влияет на психику — такого мнения придерживаются специалисты, которые поделились с «Газетой.ru» своими соображениями на этот счет.

В центре психиатрии и наркологии имени Сербского заметили, что склонным к депрессии людям стоит ограничить себя от лишних переживаний. «Людям с нестабильной нервной системой проще вообще не читать новости и не переживать», — подчеркнула руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи учреждения Анна Портнова.

По ее словам, особый вред наносят фейки: они нагнетают волнение, а это «довольно серьезная вещь».

От чтения новостей может начаться паническая атака, считает член Российского общества психиатров (РОП) Алексей Абрамов. Причем состояние человека будет ухудшаться постепенно — он может быть абсолютно здоровым.

«На фоне тревоги его давление все равно повысится. Это провоцирует сердечный приступ», — напомнил специалист. Закончиться подобная история вполне может «либо инфарктом миокарда, либо инсультом».

Особенно рискуют, посвящая слишком много времени чтению новостей о коронавирусе, люди в состоянии стресса. Внимательными к себе нужно быть тем, кто предрасположен к тревоге, и пожилым россиянам.

Панику на почве коронавируса иногда сеют намеренно. В WhatsApp, например, пранкеры кричат о массовых заражениях москвичей. Разработчики уже начали расследование и намерены найти провокаторов.

Сейчас во всем мире COVID-19 болеют свыше 93 тысяч человек, излечились около 50 тысяч. Врачи не смогли помочь трем тысячам своих пациентов.