Здоровье 22 марта 2024, 03:59 Мужчинам рассказали, какая повседневная привычка может навредить потенции Уролог Лубенников: сидение за компьютером провоцирует эректильную дисфункцию Freepik

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Из-за длительного сидения за компьютером у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Об этом в своем Telegram-канале рассказал уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

Исследования показали, что долгое сидение у компьютера провоцирует эректильную дисфункцию. Риск возникновения проблем увеличивается с каждым проведенным за столом часом.

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По словам Лубенникова, исправить ситуацию можно. Для этого нужно регулярно заниматься спортом. Физические нагрузки особенно полезны людям с малоподвижным образом жизни, добавил уролог.

Мужское здоровье также помогут укрепить частые эрекции. Исследователи установили, что натренировать пенис мужчины вполне реально.