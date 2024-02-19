Здоровье 19 февраля 2024, 00:43 Ученые выяснили, как улучшить эрекцию без лекарств Science: частые эрекции помогут сохранить мужское здоровье Freepik

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Частые эрекции могут укрепить мужское здоровье и восстановить эректильную функцию. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института и Университета Уппсалы. Свое исследование они опубликовали на портале Science.

«Мы обнаружили, что увеличение частоты эрекций приводит к увеличению количества фибробластов, которые обеспечивают эрекцию», — объяснили авторы исследования.

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Ученые опровергли утверждение, что мужской орган невозможно укрепить физическими упражнениями. Исследователи установили, что натренировать пенис мужчины вполне реально.

Трудности в интимной жизни с возрастом возникают из-за уменьшения количества фибробластов в соединительных тканях пениса. Частые эрекции смогут пополнить запас фибробластов, сделав орган дееспособным даже в зрелом возрасте. По мнению ученых, такой «фитнес» будет полезен для мужского здоровья.

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