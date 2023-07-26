Здоровье 26 июля 2023, 05:46 Мужчинам рассказали, как сохранить эрекцию после 50 лет Уролог Лубенников: для хорошей эрекции после 50 лет нужно следить за весом и гормонами Unsplash

Читать 360tv в

Для сохранения стабильной эрекции в зрелом возрасте следует следить за весом, физической формой и психическим здоровьем. Об этом сообщил уролог-андролог Александр Лубенников в беседе с Lenta.ru.

По его словам, заботиться о своем теле следует начинать заранее, как минимум с 30 лет. После 50 на потенцию влияет вес, уровень гормонов и состояние сердечно-сосудистой системы.

Реклама

Для сохранения хорошей эрекции мужчинам важно сбалансировано питаться, держать под контролем артериальное давление и следить за уровнем тестостерона. Кроме того, нельзя запускать ментальное здоровье.

«Для потенции мужчин пожилого возраста важное значение имеют доверительные, близкие отношения с постоянной партнершей, с которой он регулярно занимается сексом», — рассказал уролог.

Еще одним фактором, действующим на потенцию, является удовлетворенность жизнью. Врач отметил, что мужчине следует больше общаться в приятной компании, проводить время на свежем воздухе и искать хорошие впечатления.

Ранее уролог Андрей Дмитриев назвал частую мастурбацию признаком психических расстройств. По его словам, такая привычка может привести к депрессии.