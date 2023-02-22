22 февраля 2023, 09:42
Уролог назвал частую мастурбацию признаком депрессии у мужчин
Уролог Дмитриев: частая мастурбация может привести к эректильным последствиям
Мужчин предупредили о последствиях частой мастурбации. Об этом «Газете.ру» рассказал уролог-андролог Андрей Дмитриев.
«При отсутствии половой близости возникает застой семенной жидкости и секретов половых желез, идет накопление бактериальной флоры — это может привести к простатиту, везикулиту и другим воспалительным процессам мочеполовой системы», — сообщил врач.
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Однако частое самоудовлетворение может привести к эректильным последствиям, уточнил Дмитриев. Он также назвал мастурбацию проявлением психических расстройств, депрессии.
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По словам уролога, при частом самоудовлетворении может сократиться объем сперматозоидов. Поэтому врач призвал мужчин не увлекаться мастурбацией, а обратиться к специалисту для назначения лечения.
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