Мурашко: запаса лекарств для льготников хватит на 5,5 месяца

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запас лекарств для льготных категорий граждан превышает необходимость на 5,5 месяца. Об этом он заявил в интервью «России 1».

Также продолжаются закупки таких препаратов.

«Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше пяти с половиной месяцев, и мы авансируем в том числе закупку», — подчеркнул Мурашко.

Ранее депутат Айрат Фаррахов рекомендовал россиянам запастись небольшим количеством лекарств, которые они принимают регулярно. Запас должен быть примерно на месяц. Приобретать препараты на более длительный срок не стоит, так как это лишь создаст искусственный дефицит, заключил он.

«Мы даже знаем причину такого ажиотажа — это огромное количество фейковой информации, идущей из недружественных стран. Например, фейки, что многие зарубежные компании останавливают у нас производство», — пояснил депутат.