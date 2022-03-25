Депутат Фаррахов рассказал, стоит ли закупаться лекарствами

Из-за ситуации на Украине в аптеках возник дефицит лекарств. Многие люди, опасаясь прекращения поставок, начали закупаться медикаментами впрок. Доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал, стоит ли ожидать нехватки таких товаров. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Специалист подчеркнул, что необходимо запастись небольшим количеством лекарств, которые вы принимаете на постоянной основе. Их количество должно быть рассчитано примерно на месяц. Однако не стоит приобретать препараты с расчетом на длительное время. В противном случае в магазинах может образоваться искусственный дефицит.

«Мы даже знаем причину такого ажиотажа — это огромное количество фейковой информации, идущей из недружественных стран. Например, фейки, что многие зарубежные компании останавливают у нас производство. На самом деле это не так», — отметил депутат.