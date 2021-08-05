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    05 августа 2021, 23:54

    Мурашко заявил о сложностях лечения ковида из-за новых штаммов

    Анатолий Минкин

    Коронавирусная инфекция сегодня хуже поддается лечению. Это связано с мутацией возбудителя и появлением новых штаммов, которые поражают не только людей в возрасте, но и молодых. Об этом в интервью сайту kp.ru заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко заявил о сложностях лечения ковида из-за новых штаммов

    Он напомнил, что был период, когда количество новых случаев пошло на спад. Люди расслабились, но болезнь никуда не отступила. Сегодня врачи снова напоминают всем о важности профилактики и необходимости носить маски.

    «Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире», — заявил Михаил Мурашко.

    Выход из ситуации только один. Нужно прервать цепочку передачи возбудителя. Министр напомнил, что раньше этого пытались добиться путем ограничения контактов, введением самоизоляции.

    «Теперь есть способ намного эффективнее и надежнее — вакцинация. Важно, чтобы каждый человек понимал ответственность за свое здоровье и здоровье, а может быть и жизнь, окружающих. Пока кто-то тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки», — подчеркнул Мурашко.

    Минздрав России сообщил, что количество привитых от коронавируса достигло 37 миллионов человек. Последние три миллиона сделали инъекцию только за последнюю неделю.

    В список регионов-лидеров вошли Москва и Московская область, Чечня, Тува, Чукотка, Ненецкий автономный округ. Отстающими стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Владимирская область.

    Россиянам доступны три зарегистрированных отечественных препарата «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для поддержания достаточного уровня антител можно пройти ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».