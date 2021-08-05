Мурашко заявил о сложностях лечения ковида из-за новых штаммов

Коронавирусная инфекция сегодня хуже поддается лечению. Это связано с мутацией возбудителя и появлением новых штаммов, которые поражают не только людей в возрасте, но и молодых. Об этом в интервью сайту kp.ru заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он напомнил, что был период, когда количество новых случаев пошло на спад. Люди расслабились, но болезнь никуда не отступила. Сегодня врачи снова напоминают всем о важности профилактики и необходимости носить маски.

«Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире», — заявил Михаил Мурашко.

Выход из ситуации только один. Нужно прервать цепочку передачи возбудителя. Министр напомнил, что раньше этого пытались добиться путем ограничения контактов, введением самоизоляции.

«Теперь есть способ намного эффективнее и надежнее — вакцинация. Важно, чтобы каждый человек понимал ответственность за свое здоровье и здоровье, а может быть и жизнь, окружающих. Пока кто-то тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки», — подчеркнул Мурашко.

Минздрав России сообщил, что количество привитых от коронавируса достигло 37 миллионов человек. Последние три миллиона сделали инъекцию только за последнюю неделю.

В список регионов-лидеров вошли Москва и Московская область, Чечня, Тува, Чукотка, Ненецкий автономный округ. Отстающими стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Владимирская область.

Россиянам доступны три зарегистрированных отечественных препарата «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для поддержания достаточного уровня антител можно пройти ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».