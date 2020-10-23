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    23 октября 2020, 11:40

    Мурашко заявил об ухудшении эпидситуации с коронавирусом в мире

    Алена Макаренко

    Обстановка с коронавирусом в мире идет по пути серьезного ухудшения в последние несколько недель. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его процитировал ТАСС.
    Мурашко заявил об ухудшении эпидситуации с коронавирусом в мире

    Сейчас сложилась такая глобальная тенденция, сказал он.

    «Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению» — отметил глава Минздрава на международном межпартийном форуме «Единой России» ШОС+.

    По его словам, страны ШОС должны поставить жизни пациентов превыше всего. Важно не допустить перевес экономических интересов над ценностью человеческой жизни.

    Доклинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» говорят о хороших результатах.

    «Впервые в мире мы зарегистрировали вакцину „Спутник V“, которая на сегодняшний день проходит в том числе и дальнейшее наблюдение по ее эффективности, она показывает хорошие результаты», — добавил Мурашко.

    За минувшие сутки в России выявили рекордные 17  340 случаев COVID-19, написала «Вечерняя Москва».

    Ранее власти Москвы заявили, что ношение масок и удаленная работа помогут избежать строгих ограничений, как это произошло во многих странах.