Мурашко заявил об ухудшении эпидситуации с коронавирусом в мире

Сейчас сложилась такая глобальная тенденция, сказал он.

«Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению» — отметил глава Минздрава на международном межпартийном форуме «Единой России» ШОС+.

По его словам, страны ШОС должны поставить жизни пациентов превыше всего. Важно не допустить перевес экономических интересов над ценностью человеческой жизни.

Доклинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» говорят о хороших результатах.

«Впервые в мире мы зарегистрировали вакцину „Спутник V“, которая на сегодняшний день проходит в том числе и дальнейшее наблюдение по ее эффективности, она показывает хорошие результаты», — добавил Мурашко.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 17 340 случаев COVID-19, написала «Вечерняя Москва».

Ранее власти Москвы заявили, что ношение масок и удаленная работа помогут избежать строгих ограничений, как это произошло во многих странах.