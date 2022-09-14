Сложности с обеспечением лекарствами пациентов фонда «Круг добра» удалось преодолеть | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сложности с обеспечением лекарствами пациентов фонда «Круг добра» удалось преодолеть Глава Минздрава Мурашко: пациенты фонда «Круг добра» обеспечены препаратами РИА "Новости"

Читать 360tv в

Сложностей с обеспечением пациентов фонда «Круг добра» лекарствами нет, ситуация находится на особом контроле у Минздрава РФ. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сегодня никаких сложностей нет, но мы эту проблему держим под особым контролем, она является для нас крайне важной», — сказал министр.

Реклама

По его словам, препараты все поставляются, но были на определенном этапе логистические сложности. Они связанны с трансформацией транспортных коридоров и систем оплаты.

Реклама

Ранее представители «Круга добра» выразили обеспокоенность серьезным риском для стабильного обеспечения больных лекарствами и непрерывности терапии.

От российских фармакологических компаний уже поступили заявки на проведение клинических исследований аналогов препаратов, которые использует фонд.

Мурашко объяснил схему упрощенного режима регистрации лекарств в РФ.

0 0 0 0 0 0