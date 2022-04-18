Мурашко объяснил схему упрощенного режима регистрации лекарств в РФ

Введение упрощенного порядка регистрации лекарств не скажется на их качестве, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он выступил на встрече с фармкомпаниями из совета по иностранным инвестициям, сообщил ТАСС.

Правительство одобрило упрощенный режим регистрации лекарств, благодаря которому процедура сократится до 30 дней. Он будет действовать до конца 2023 года. Итоговый список медикаментов составит специальная комиссия Минздрава, в него войдут и отечественные, и зарубежные препараты, отметил Мурашко.

Министр уточнил, что при регистрации лекарственного препарата можно будет использовать данные о фармсубстанции, уже внесенной ранее в регистрационное удостоверение других препаратов. Так удастся избежать проведения дополнительных экспертиз. Михаил Мурашко заверил, что это не скажется на качестве препаратов.

«Мы продолжаем придерживаться абсолютного приоритета качества лекарств, которые обращаются на рынке нашей страны», — сказал он.