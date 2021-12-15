Мурашко рассказал, сколько привитых заражаются коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что из привитых от коронавируса россиян заболевают ковидом около 3,9%. В больницы из них попадает не больше 1,7%, написал ТАСС.

«Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%», — сказал Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.

Всего, по его словам, в стране более 700 тысяч человек с ковидом находятся под медицинским сопровождением.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что, чтобы полностью привить все человечество, необходимо иметь в распоряжении как минимум 15 миллиардов доз вакцины. Если будет произведено нужное количество вакцины, а человечество будет соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году с пандемией будет покончено, отметил специалист.

Он также рассказал, что за время пандемии в мире выпустили более восьми миллиардов доз вакцины — больше, чем существует людей на Земле.