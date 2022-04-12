Мурашко рассказал о росте цен на лекарства не из перечня жизненно важных

Колебания цен на лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно важных, за месяц достигали 12%. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что цены на жизненно важные лекарства также выросли, но всего на 4%. Министр напомнил, что продажу этих препаратов регулирует государство, поэтому устанавливать цену на эти медикаменты выше зарегистрированных нельзя.

«Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов. За последний месяц колебания составляли в пределах 12%», — заявил Мурашко.

Министр подчеркнул, что сейчас власти увеличивают присутствие производителей лекарственных средств на рынке, чтобы обеспечить доступность препаратов для россиян.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном режиме регистрации лекарств. Список медикаментов, попадающих под новые правила, установит комиссия Минздрава. В реестр включат, как российские, так и иностранные медикаменты. Максимальный срок регистрации перед выходом на рынок составит 30 дней.