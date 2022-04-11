Регистрацию лекарств в России упростят

Процедуру регистрации лекарств в России переведут на упрощенный режим. Весь процесс сократится до 30 дней. Новые правила продолжат действовать до конца 2023 года. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Итоговый список медикаментов, попадающих под упрощенную регистрацию в России определит специальная комиссия Минздрава. В документ внесут, как отечественные, так и зарубежные препараты.

Кроме того, комиссия разрешит продавать зарубежные лекарства в иностранной упаковке, но с этикеткой на русском языке. Медикаменты, которые пока не прошли государственную регистрацию могут использоваться россиянами по временному разрешению.

Как пояснил Мишустин, такое решение позволит быстрее выводить лекарства на рынок, чтобы россияне могли ими пользоваться.

Также правительство предложило дополнительные меры поддержки для предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также аптечных сетей. Подписанное премьер-министром постановление предусматривает введение банковских гарантий по льготной ставке в 1%. Это способ оплаты по контрактам на поставку лекарств с отсрочкой платежа. Если покупатель не сможет оплатить поставленный товар, то долг перед поставщиком погасит банк.

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего — помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — заявил Мишустин.

Россияне смогут узнавать о наличии необходимого лекарства в аптеках при помощи специальной онлайн-системы. Ее создание анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что новую систему разработает координационный центр правительства с участием всех внештатных специалистов Минздрава. Так они смогут отслеживать наличие запасов медикаментов в регионах и в целом по стране.