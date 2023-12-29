Здоровье 29 декабря 2023, 04:42 Глава Минздрава рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя на Новый год Мурашко: людям с болезнями печени лучше отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь Freepik

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Алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Если человек страдает от проблем со здоровьем, включая нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы, то от спиртного следует отказаться вовсе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать», — отметил он.

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По словам министра, в праздники не следует переедать, а в выходные дни после Нового года нужно вести активную деятельность в приподнятом настроении.

Ранее врач-гастроэнтеролог, руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рекомендовал россиянам после новогодней ночи пить больше напитков. В основном нужно опираться на теплые морсы или воду с лимоном. Также эксперт посоветовал побольше гулять, потому что движение тела рефлекторно заставит двигаться желудок.