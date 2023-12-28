28 декабря 2023, 14:22
Врач Парамонов посоветовал россиянам после новогоднего застолья пить больше теплых напитков
Врач-гастроэнтеролог, руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов в беседе с изданием kp.ru дал советы россиянам, как вести себя после застолья, чтобы не усугубить ситуацию с пищеварением.
По словам медика, на следующий день после Нового года желательно употреблять меньше еды, но при этом пить как можно больше напитков. Это должно быть что-то теплое, например, морсы или вода с лимоном.
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Врач добавил, что движение тела рефлекторно заставляет двигаться желудок.
«В идеале выйти на улицу и пройтись по свежему воздуху. Но можно и просто по квартире, это тоже помогает», — сказал он.
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Новый год
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