Мурашко обсудил с главой ВОЗ эффективность «Спутника V»

Способы борьбы с распространением коронавирусной инфекции обсудили в ходе видеозвонка министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Подробности беседы привела пресс-служба Минздрава.

Руководитель ВОЗ заявил, что пока единственными мерами для прекращения пандемии остаются вакцинация населения и социальное дистанцирование.

Михаил Мурашко рассказал, что с начала этого года в России проходит национальная кампания по масштабной вакцинации населения. Он отметил, что инъекции вакциной «Спутник V» получили уже несколько миллионов жителей страны.

«Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов», — рассказал министр. Также он отметил популярность российского препарата в других странах, назвав его мировым бестселлером.

Участники беседы обсудили включение российской вакцины от коронавируса в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Отдельно они затронули проекты российского Минздрава по укреплению здоровья граждан и повышения доступности медицинской помощи. Гебрейесус высоко оценил действующие в больницах России цифровые технологии, которые повышают эффективность наблюдения за пациентами.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Московской области. Прививки уже сделали более 300 тысяч жителей, из которых 41% — это пенсионеры старше 65 лет. Записаться на процедуру можно на сайте госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.