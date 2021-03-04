Прививки от коронавируса в Подмосковье сделали более 300 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже свыше 300 тысяч человек. Это бесплатная процедура, а записаться можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что вакцинацию прошли около 310 тысяч человек.

Мы видим, что количество желающих сделать прививку, защитить себя от COVID-19 остается высоким Светлана Стригункова.

Стригункова подчеркнула, что 41% привитых — пенсионеры в возрасте старше 65 лет.

«Это важно, поскольку данная категория, а также пациенты с хроническими заболеваниями больше остальных подвержены риску тяжелых осложнений, если заболеют COVID-19», — сказала Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.