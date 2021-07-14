Мурашко назвал вакцинацию от коронавируса и гриппа одинаковыми процедурами

В Минздраве заявили, что процедура вакцинации от коронавируса идентична прививке от гриппа. После нее пациент получает памятку и около получаса остается рядом с кабинетом врача.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в интервью РИА «Новости», как вакцинируют от коронавируса.

«Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа», — сказал глава ведомства.

Он напомнил, что после прививки врач выдает памятку с информацией о действиях при кратковременной реакции на введение препарата и о том, чего следует избегать после вакцинации.

«В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально», — подчеркнул Мурашко.

Если возникла тяжелая аллергия или появились другие серьезные реакции, то решение по дальнейшим действиям принимает врач. Глава Минздрава уточнил, что речь не идет о легких проявлениях — температуре, головной боли и неприятных ощущениях в месте укола.