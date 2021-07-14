Мурашко назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса «исключительным случаем»

Прививку от коронавируса противопоказано делать людям с аллергией на отдельные компоненты препарата, а также тем, кто раньше сталкивался с тяжелыми аллергическими реакциями вроде отека Квинке. Однако такие медицинские противопоказания — исключительный случай, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). <…> Такие медицинские противопоказания к вакцинации — исключительный случай», — сказал он.

Мурашко напомнил, что прививать от коронавируса нельзя при острых заболеваниях или в период обострения хронических недугов. Однако это лишь временное ограничение — в таких случаях пациент может вакцинироваться через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

При этом пациенты, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса более уязвимы перед инфекцией.

«Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», — подчеркнул Мурашко.

Ранее он заявил, что вакцинация «Спутником V» при беременности безопасна. Это доказали клинические исследования репродуктивной токсичности препарата. Выяснилось, что вакцина не оказывает отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.