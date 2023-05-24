24 мая 2023, 12:16
Москвичи смогут получить электронные справки о болезни ребенка в 70 частных и федеральных клиниках
Ракова: 70 частных и федеральных клиник стали оформлять электронные справки для детей
Два года назад у столичных городских поликлиник появилась возможность выдавать электронные справки о болезни детей вместо бумажных. Начиная с прошлого года к проекту подключились 70 федеральных и частных медицинских учреждений, сообщили на официальном сайте правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Анастасию Ракову.
Московских родителей освободили от необходимости лично передавать справки о болезни детей по форме 095/у в образовательные учреждения. Сейчас информация об этом автоматически поступает из поликлиники в детский сад или школу по системе «ЕМИАС.Школа». Педагог сразу видит, на какой период ученик освобожден от учебы и занятий физкультурой.
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«Мы постоянно работаем над развитием удобных сервисов для родителей и учеников. Это позволило снять лишние заботы с плеч еще большего числа москвичей», — подчеркнула Ракова.
На сегодня к проекту присоединились пять федеральных и 65 частных медучреждений. После проверки лицензии клиники подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал открыть новую поликлинику в Таганском районе.
Дети
Здравоохранение
Москва 2023
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