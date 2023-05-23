23 мая 2023, 17:50
Поликлинику в Таганском районе Москвы отремонтируют к лету
Мэр Москвы Собянин: к лету 2023 года в Таганском районе откроют новую поликлинику
В Таганском районе Москвы ведут работы по капитальному ремонту филиала № 1 поликлиники № 46. Открыть ее планируют в третьем квартале этого года, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Рабочие обновят коммуникации, вентиляцию, внутренние перегородки, лифты, двери и окна. Также они занимаются отделкой помещений и новых фасадов», — рассказал Собянин.
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В планах — закупить современное оборудование, в том числе КТ, маммограф, рентген-аппараты и многое другое. Внутри медучреждения оборудуют комфортные зоны ожидания для пациентов и кабинеты для персонала.
Для расширения возможностей рядом с поликлиникой построят восьмиэтажный корпус. Медицинское учреждение отремонтируют согласно новому стандарту, подчеркнул Сергей Собянин.
За время работы программы модернизации уже восстановили 82 поликлиники столицы.
Ранее мэр города рассказал, что в Печатниках и Зеленограде открыли два новых медучреждения. Это филиал № 1 поликлиники № 109 и отделение № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского.
Здравоохранение
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Ремонтные работы
Сергей Собянин
Москва 2023
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