Москва 23 мая 2023, 17:50 Поликлинику в Таганском районе Москвы отремонтируют к лету Мэр Москвы Собянин: к лету 2023 года в Таганском районе откроют новую поликлинику Сайт мэра и правительства Москвы

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В Таганском районе Москвы ведут работы по капитальному ремонту филиала № 1 поликлиники № 46. Открыть ее планируют в третьем квартале этого года, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Рабочие обновят коммуникации, вентиляцию, внутренние перегородки, лифты, двери и окна. Также они занимаются отделкой помещений и новых фасадов», — рассказал Собянин.

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В планах — закупить современное оборудование, в том числе КТ, маммограф, рентген-аппараты и многое другое. Внутри медучреждения оборудуют комфортные зоны ожидания для пациентов и кабинеты для персонала.

Для расширения возможностей рядом с поликлиникой построят восьмиэтажный корпус. Медицинское учреждение отремонтируют согласно новому стандарту, подчеркнул Сергей Собянин.

За время работы программы модернизации уже восстановили 82 поликлиники столицы.

Ранее мэр города рассказал, что в Печатниках и Зеленограде открыли два новых медучреждения. Это филиал № 1 поликлиники № 109 и отделение № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского.