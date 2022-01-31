Москва развернула дополнительные койки для заболевших COVID-19 детей

Рост заражений коронавирусом и числа госпитализаций среди детей и подростков зафиксирован в Москве. Из-за этого в столице решили развернуть дополнительные койки. Об этом объявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского», — рассказала она. Ее процитировал «Интерфакс».

Она добавила, что коечный фонд для лечения детей с ковидом составит почти 1,3 тысячи коек. Кроме того, в скором времени несовершеннолетних с COVID-19 начнут принимать в НМИЦ здоровья детей и Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы сообщили, что в корпусе ДГКБ № 9 им. Сперанского подготовили палаты и боксы, разграничены чистые и красные зоны.

Рост заболевших ковидом детей отметили в разных регионах России. В связи с этим некоторые субъекты перевели школьников на дистанционное обучение. В частности, это произошло в Туве, написал RT.

При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что всероссийского переведения школ на дистанционное обучение не будет.