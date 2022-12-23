23 декабря 2022, 07:45
Москва преодолела пик гриппа и ОРВИ без жестких мер — Ракова
Заммэра Ракова заявила, что Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппа Москва смогла пережить без жестких мер, в данный момент идет спад заболеваемости. Об этом заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА «Новости».
«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — рассказала Ракова.
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Она отметила, что заболеваемость начала расти в начале ноябре, пик произошел в конце месяца. Сначала начали болеть дети, результаты мониторинга показали, что речь идет о свином гриппе. Он серьезно мутировал по сравнению с вспышками в 2009 и 2016 годах.Вся система в поликлиниках и стационарах хорошо работала, благодаря этому удалось пройти пик практически незаметно для самих москвичей.«Каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали», — подчеркнула Ракова.
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По ее словам, в стране волна заболеваемости запаздывает, Москва же ее уже прошла. Также заммэра добавила, что ковид стал управляемым. К концу этого года он не принес никаких сюрпризов.
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