Москва пообещала не вводить европейского карантина

Он подчеркнул, что если жители и гости города будут неукоснительно соблюдать правила, которые от них требуют, то введения дополнительных ограничений не потребуется.

«Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе — во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем. Сегодня ситуация по крайней мере говорит о том, что мы можем обойтись без этого», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что резервные госпитали продолжат работать пока пандемия не пойдет на спад. Снижение загрузки больничных коек для зараженных коронавирусом показателем не будет.

«Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», — подчеркнул он.

По словам Собянина, без резервных госпиталей город обойтись не может, в противном случае придется закрывать под коронавирусных пациентов обычные больницы, что скажется на оказании плановой медицинской помощи.

Столичный градоначальник уточнил, что сейчас запас коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет почти 50%.

В Москве уже действуют несколько новых правил, которые ввели в связи с ростом коронавирусной инфекции. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали без необходимости не выходить из дома. Льготные проездные билеты для них заблокировали.

Компании и предприятия заставили перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников. Отчет о том, кто приходит на работу работодатели подают еженедельно. Эти нормы будут действовать до 29 ноября.

С 19 октября до 8 ноября на удаленном обучении останутся ученики с шестого по 11 класс. Остальные школьники вернулись после каникул к очному режиму. Также власти закрыли учреждения дополнительного образования.

Москва занимает первое место в России по количеству новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 413 928 случаев, из них 4906 за последние сутки. Выздоровел 303 831 человек, умерли 6644.