Здоровье 30 мая 2023, 08:32 Московский производитель выпустит «умные» браслеты для дистанционного контроля здоровья Овчинский: московская компания произведет браслеты для дистанционного контроля здоровья Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичный производитель начал тестировать 50 браслетов для дистанционного контроля здоровья. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Столичная компания «Праймсофт» в течение последних двух лет развивает гражданскую телемедицину. Специалистам удалось разработать платформу «Цифровой аватар» для анализа состояния здоровья сотрудников.

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Теперь предприятие займется серийным выпуском «умных» браслетов, которые будут фиксировать главные физиологические параметры человека. Речь идет о пульсе, ЭКГ, уровне насыщения крови кислородом, температуре и давлении.

«Устройства будут работать в рамках единой платформы, направляя в систему полученные данные. Ежемесячно планируется изготавливать до двух тысяч изделий, первые поставки намечены на третий квартал 2023 года», — уточнил Овчинский.

Браслеты позволят компаниям и городским службам отслеживать состояние своих работников. Полученные результаты с помощью современных диагностических программ и систем мониторинга будут анализировать штатные медики. До этого данные собирали измерительными приборами других производителей.

По словам генерального директора компании Александра Заверзаева, платформу «Цифровой аватар», на базе которой будут работать браслеты, внесли в федеральный реестр российского программного обеспечения. В ее составе ИИ, позволяющий точно анализировать поступающие сведения, благодаря чему медработникам проще принимать кадровые решения.

«Сегодня платформа применяется в ряде организаций как единая интеграционная система по сбору информации о прохождении дистанционных медосмотров», — добавил Заверзаев.

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