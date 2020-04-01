Московский омбудсмен опровергла отравление ребенка наркотиками

Предварительный диагноз «отравление психотропными препаратами» у двухлетнего мальчика не подтвердился. Ранее СМИ сообщили, что перевозбужденного ребенка привезли в одну из московских клиник, где врачи заподозрили, что малыш мог съесть запрещенные вещества.

Проверку этой информации начали московские следователи. Как сообщила в беседе с РИА «Новости», уполномоченный по правам ребенка столицы Ольга Ярославская, информация о том, что ребенок отравился наркотиками не нашла своего подтверждения.

«Не подтвердилось», — сказала она.

Ранее стало известно, что перевозбужденного малыша положили в реанимацию одной из московских больниц. У ребенка взяли анализы, но их результат станет известен только через несколько дней. Что именно произошло с мальчиком — неизвестно. Когда его увозили в больницу дома с ним находилась его тетя.