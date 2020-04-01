Двухлетний ребенок под наркотиками попал в больницу в Москве

Странная история произошла в Москве. В одну из больниц привезли двухлетнего малыша в перевозбужденном состоянии. Врачи считают, что он отравился психотропами. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь привезла двухлетнего мальчика в детскую больницу вечером 29 марта. Врачи не нашли на его теле никаких травм. Однако малыш был перевозбужден и постоянно плакал. Его положили в реанимацию.

У ребенка взяли анализы, они будут готовы через несколько дней. Медики поставили предварительный диагноз: «отравление психотропными препаратами». Как это произошло, пока не понятно.

Мама малыша сейчас не отвечает на звонки. Ранее она говорила врачу, что не понимает, почему ее сын стал себя неадекватно вести. Получить подробное объяснение от женщины пока не получится, ведь в больнице действует карантин.

Ничего не знает и тетя ребенка. Именно она находилась дома, когда ее племянника увезли в больницу. Теперь полиция проводит проверку и ожидает результатов анализа мальчика.