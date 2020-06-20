Московские врачи отправятся в Забайкальский край для борьбы с COVID-19

Врачи московских поликлиник отправятся в Забайкальский край, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они расскажут им о лучших практиках лечения пациентов с COVID-19 на дому.

Об этом сообщил оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Столичные специалисты поделятся с коллегами из Забайкальского края лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому.

Ранее в столице была организована система, которая позволила контролировать процесс лечения пациента с момента первого обращения за медицинской помощью до его полного выздоровления на дому. Теперь специалисты готовы поделиться накопленным опытом Оперштаб Москвы.

Кроме того, врачи из Москвы расскажут медикам из Забайкальского края о ключевых аспектах диагностики нового типа коронавирусной инфекции с помощью КТ.

Бригаду врачей, которые отправятся в регион, сформировали из специалистов различных профилей. В их числе — главврач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, врач-рентгенолог консультативно-диагностической поликлиники № 121 Артем Инджиев, главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев, заведующий филиалом № 4 городской поликлиники № 6 Евгений Фонин, а также врач-инфекционист диагностического центра № 5 Татьяна Адамовская.

Оперштаб подчеркнул, что они не только проконсультируют коллег и помогут им с организационными моментами, но и передадут препараты для лечения COVID-19.